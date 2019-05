Se há algo complexo numa eventual recuperação integral do tempo de serviço dos professores , são as contas... porque há várias. Segundo o Governo , se compensasse na totalidade os cerca de 100 mil professores pelos 9 anos, quatro meses e dois dias em que as progressões na carreira estiveram congeladas, o custo total da reposição integral seria de 635 milhões de euros por ano. Contudo, professores e a oposição contestaram estes valores. "Já ouvimos falar de 635 milhões, mais de 800, 1.100, depois de 197, o primeiro-ministro falou de 340 milhões", sublinhou na passada segunda-feira Mário Nogueira , líder da Fenprof , em Coimbra.Outra queixa é que o Governo está a inflacionar os valores: "Ao não referir que desse valor da despesa ilíquida existe um valor que fica automaticamente retido na fonte (nos cofres do Estado) o Governo omite a efetiva despesa do Estado", explicou à, em abril, Maurício Brito, que se juntou a cerca de 30 professores que fizeram os seus próprios cálculos. O resultado? Um total de despesa de 320 milhões de euros, metade do que estima o Governo. Afinal, quem tem razão?Após o fecho deste artigo, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) calculou que a recuperação integral do tempo de serviço de todas as carreiras especiais custaria 398 milhões de euros líquidos, pressionando as metas de Bruxelas, mas sem impedir o seu cumprimento. Um valor mais próximo das contas dos professores do que as do ministro Mário Centeno.

