Mário Machado e bandas neonazis. Os portugueses na lista negra do Facebook

O Facebook tem uma lista negra de contraterrorismo onde figuram portugueses neonazis. De acordo com o documento secreto, revelado pelo jornal de investigação norte-americano The Intercept, a rede social tem na sua lista de grupos e indivíduos que promovem violência e crimes de ódio, conhecida como Dangerous Individuals and Organizations policy (Política de Indivíduos Perigosos e Organizações, em inglês), o neonazi Mário Machado, antigo dirigente da Frente Nacional e ex-líder dos hammerskins, condenado a dez anos de prisão por crimes de discriminação racial, coação agravada, posse de arma e ofensa à integridade física, assim como o seu grupo extinto Nova Ordem Social.