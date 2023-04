Mariana Mortágua constituída arguida. Bloco fala em 'perseguição política'

Mariana Mortágua foi constituída arguida pela acumulação do subsídio de exclusividade como deputada com o pagamento pelos seus comentários televisivos na SIC Notícias.





A informação foi avançada pela CNN e posteriormente confirmada por outros meios de comunicação que referem que a deputada do Bloco de Esquerda é arguida desde dia 6 de abril.O processo em questão já tinha sido arquivado pelo Departamento de Instrução Criminal no entanto o autor da denúncia ao Ministério Público pediu agora a abertura da instrução no Tribunal Central de Instrução Criminal para contestar o arquivamento.O advogado deste cidadão, Luís Gonçalves Pereira, está ligado ao Chega, uma vez que fazia parte da lista do partido às legislativas do ano passado, pelo que fonte do Bloco defendeu à CNN que "este é mais um dos episódios da perseguição política de que Mariana Mortágua está a ser alvo". "O percurso dos advogados envolvidos neste processo fala por si: o primeiro é um advogado condenado quatro vezes por enganar clientes, o segundo foi um dos primeiros candidatos do Chega nas últimas eleições legislativas."A partir de outubro de 2020 Mariana Mortágua acumulou o subsídio de exclusividade da Assembleia da República com o pagamento pelo comentário televisivo. A Comissão de Transparência considerou que tal não era permitido e que a colaboração só poderia ocorrer se não fosse remunerada.A candidata à coordenação do Bloco devolveu o subsídio de exclusividade que recebeu durante cinco meses e de seguida passou a fazer o comentário na SIC Notícias sem receber, o que levou a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados a arquivar o caso.