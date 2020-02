ver vídeo





"É uma vergonha", disse Sérgio Conceição, condenando os insultos racistas vindos da bancada.

O jogador do FC Porto Marega, que passou pelo Vitória de Guimarães antes de se transferir para o FC Porto, abandonou o jogo no estádio D. Afonso Henriques depois de ter sido vítima de insultos racistas.Decorria o minuto 70 quando Marega pediu a sua própria substituição. O avançado portista marcou o 2-1 e os adeptos do V. Guimarães não gostaram dos festejos do jogador.