algum sentido o Presidente fazer um discurso sobre a implantação da República em Portugal a partir de Roma, durante a cerimónia do cardialato?", confirmando que o Presidente não irá fazer um discurso oficial relativamente à implantação da República este ano.

Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem o assentimento da Assembleia da República ou da sua Comissão Permanente".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que a nomeação de Tolentino de Mendonça como cardeal traduz o "reconhecimento de uma personalidade ímpar", assim como a presença da Igreja Católica na sociedade portuguesa.

"O Presidente da República manifesta o mais profundo jubilo pela elevação do senhor Dom José Tolentino de Mendonça ao cardinalato, traduzindo o reconhecimento de uma personalidade ímpar, assim como da presença da Igreja Católica na nossa sociedade, o que muito prestigia Portugal", lê-se numa nota publicada na página da internet da Presidência da República aquando da notícia de que o padre português iria tornar-se cardeal.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinha ainda a "excecional relevância" de Tolentino de Mendonça como "filósofo, pensador, escritor, professor e humanista", recordando que o convidou para presidir às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em 2020.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar fora do país no 5 de Outubro - data em que se celebra a implantação da República - para assistir à cerimónia de cardinalato do padre José Tolentino Mendonça, em Roma. A cerimónia que verá o Papa a conceder o título de cardeal ao padre madeirense realiza-se a 5 de outubro, em Roma, Itália.Contactada pela SÁBADO, a Presidência relembra que este ano, como as eleições acontecem a 6 de outubro, não haverá particulares cerimónias para assinalar o 109º aniversário da implantação da República. Questionada sobre se o Presidente iria juntar-se a uma comunidade portuguesa para assinalar a data, o seu assessor respondeu: "FazO Presidente apresentou uma requisição à Assembleia da República para que esta permita a sua ausência do país entre os dias 4 e 6 de outubro, de forma a poder assistir à cerimónia de cardinalato do padre Tolentino Mendonça. De acordo com o artigo 129º da Constituição da República Portuguesa, "oO madeirense de 53 anos, torna-se no segundo membro mais jovem do colégio cardinalício, após o cardeal da República Centro-Africana Dieudonné Nzapalainga, de 52 anos.Em 26 de junho de 2018, o vice-reitor da Universidade Católica e diretor da Faculdade de Teologia, José Tolentino de Mendonça, foi indigitado como arquivista e bibliotecário do Vaticano, cargo para o qual lhe foi atribuído o título de arcebispo.Tolentino de Mendonça ficou a tutelar a mais antiga biblioteca do mundo, substituindo Jean-Louis Bruguès, que assumiu o cargo em 2012.