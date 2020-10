Marcelo testa negativo à Covid-19 após ter contacto com ministro infetado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, testou esta segunda-feira negativo à Covid-19 após ter estado com o ministro infetado, dias antes de Manuel Heitor testar positivo ao coronavírus.Recorde-se que também esta segunda-feira o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes, testaram negativo para a covid-19, segundo fonte governamental.

Os testes aos ministros do atual Governo foram feitos depois de se saber que o titular da pasta da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, está infetado com covid-19.



No domingo, primeiro-ministro e todos os membros do Governo que foram testados tiveram resultados negativos, segundo comunicado do gabinete de imprensa de António Costa divulgado hoje de manhã