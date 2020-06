ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de junho de 2020.

Descontando a fase do confinamento, entre os 230 deputados atualmente em atividade, apenas 89 nunca faltaram a plenários. Entre eles estão os líderes do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, e de Os Verdes, José Luís Ferreira. Joacine Katar Moreira faltou uma vez por estar em missão parlamentar em Madrid.Foram seis as faltas que o líder do PSD, Rui Rio, deu desde que se iniciaram os plenários. Justificou-as com "trabalho político". Os motivos das cinco faltas do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, são mais variadas (uma vez doença e quatro por "força maior"). André Silva tem quatro faltas (também esteve em Madrid em missão parlamentar dois dias; outras duas por "trabalho político" e "força maior"). André Ventura faltou uma vez por doença e outra por "trabalho político".Maiores foram as ausências em comissões, segundo a análise dae que pode ler na edição de 18 de junho. O líder do Chega, por exemplo, faltou a 54% das reuniões.