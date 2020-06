Em Braga, na madrugada deste domingo, a PSP acabou com ajuntamentos de centenas de jovens em dois pontos da cidade.Cerca de 200 pessoas concentraram-se no Campo das Hortas, no centro da cidade. Os jovens consumiram álcool que tinham comprado de dia, o que se assemelha ao fenómeno espanhol do botellón.Duas patrulhas da PSP intervieram nesta zona. Na madrugada de dia 20 e noutro local, nos bares junto à Sé, a Polícia Municipal também realizou ações de sensibilização, indica o jornal O Minho Os ajuntamentos de pessoas não são permitidos, como medida de combate à propagação do novo coronavírus.