Presidente da República já se encontra na Madeira e passou pelo local em que morreram 29 pessoas num acidente com um autocarro turístico.

Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, visitou hoje o local onde se deu o acidente que matou 29 pessoas na Madeira. Marcelo indicou que o "governo alemão agradeceu o modo como foi prestado o auxílio" às vítimas.



"A primeira palavra é de solidariedade relativamente aos familiares das vítimas e às vítimas que estão a ser assistidas. Em segundo lugar, de agradecimentos a todos aqueles que, de uma forma tão competente, deram o seu contributo. E também a todas as pessoas. O presidente alemão agradeceu-me. Houve uma preocupação de acolher, de tratar, de cuidar", disse Marcelo, à chegada ao local da tragédia.



"Estes dias são muito densos. Devemos respeitar os sentimentos das famílias das vítimas", concluiu.



Das 28 vítimas do acidente que deram entrada no hospital do Funchal na sequência do acidente, 11 já tiveram alta, uma faleceu e 16 continuam internadas. Dos 16 feridos que estão internados, 14 são de nacionalidade alemã e dois portugueses.



O acidente de quarta-feira, no Caniço, concelho de Santa Cruz, provocou 29 mortos. Os ministros dos Negócios Estrangeiros alemão e português já se deslocaram à Madeira.