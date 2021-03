Marcelo jantou com Costa para tentar travar desconfinamento do comércio

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tentou ontem sensibilizar o primeiro-ministro, António Costa, para os riscos de um desconfinamento demasiado alargado, antes da Páscoa. Segundo o semanário Expresso, os dois responsáveis jantaram juntos esta quarta-feira e o Presidente tentou travar a reabertura generalizada das atividades económicas, em especial, do comércio.







Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa Lusa

O Expresso diz que António Costa não deu como fechada nenhuma medida do plano de desconfinamento, tendo ficado apenas relativamente estabilizado que as creches, o pré-escolar e possivelmente o primeiro ciclo, deverão abrir. Mas Marcelo frisou o risco de abrir atividades como o comércio antes da Páscoa, por considerar ser difícil voltar a encerrá-las pela altura desta celebração.



Segundo o jornal, o Presidente preferia um plano de desconfinamento apenas com um horizonte de três meses, em vez de seis, uma vez que está preocupado com o aumento das transmissões, o atraso da vacinação e a maior movimentação das pessoas verificada nos últimos dias.



O plano de desconfinamento será apresentado esta quinta-feira, depois da reunião do Conselho de Ministros.