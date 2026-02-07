Marcelo deixa mensagem na véspera das Presidenciais: "Votar amanhã é como votar na pandemia"

Presidente da República recordou que "somos uma das pátrias mais antigas da Europa e do Mundo" e que "nascemos para resistir até vencermos".

Marcelo Rebelo de Sousa deixou este sábado uma mensagem ao país, apelando ao voto amanhã, na segunda volta das presidenciais. O Presidente da República recordou que os portugueses já foram chamados a exercer o seu direito de voto em condições adversas, como a pandemia, e que o fizeram sempre, em prol da democracia.



Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem ao país RODRIGO ANTUNES/LUSA

"Falo para todos vós mas em especial para os que perderam familiares, para os que ficaram sem casa, para os que perderam culturas, lojas, oficinas, fábricas, que ficaram sem água, luz ou telefone, os que sofreram e sofrem com as cheias imprevisíveis,os que tiveram medo, que se sentiram isolados, angustiados. A todos vós, e todos os que têm dado o que podem e o que não podem, agradeço a resistência, a coragem, a determinação de não ceder, de não largar um centímetro do que é vosso", começou por dizer Marcelo, recordando, assim, as tempestades que nos últimos dias têm assolado o país.

"A todos agradeço a resposta dada, apenas quatro dias depois da calamidade, no 28 de janeiro. A resposta foi votarem em massa, também nas áreas devastadas. Como há cinco anos votaram em pandemia, sem vacinas, com hospitais a transbordarem, as mortes a subirem e os contágios a galoparem", prosseguiu.

Depois apelou à presença nas urnas: "Somos uma das pátrias mais antigas da Europa e do Mundo. Nascemos para resistir até vencermos. Votar amanhã é como votar na pandemia em estado de emergência ou quatro dias após a tragédia. Chama-se a isso vencer a calamidade, chama-se a isso liberdade, chama-se a isso democracia. Acima de tudo Portugal."