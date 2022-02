Marcelo começa hoje a ouvir partidos. Livre é o primeiro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai começar as suas audiências aos partidos que obtiveram representação parlamentar esta terça-feira, às 15h. O primeiro representante de um partido a ser recebido vai ser Rui Tavares, do Livre e o último será António Costa, do Partido Socialista, o vencedor das legislativas.



Na nota publicada no site da Presidência pode ler-se: "Nos termos do artigo 187.º, n.º 1, da Constituição, o Presidente da República vai ouvir, amanhã e depois, os partidos políticos representados na Assembleia da República, na sequência das eleições legislativas de ontem".



No dia 1 de fevereiro serão recebidos os partidos que têm menos representação parlamentar, começando pelo Livre que elegeu um deputado (e será recebido às 15h). Depois seguem-se o PAN (às 16h), Bloco de Esquerda (17h) e por fim vai receber o PCP (18h).