Já está disponível o auto-agendamento de vacina para crianças dos 5 aos 11 anos

A vacinação desta faixa etária vai realizar-se em exclusivo nos dias 5 e 6 de fevereiro, pode ler-se no portal do Minsitério da Saúde.

Já é possível fazer o auto-agendamento da vacinação contra a covid-19 das crianças entre os cinco e os 11 anos no portal online do Ministério da Saúde para o efeito.







A vacinação de crianças continua a decorrer

De acordo com as informações do portal, a vacinação desta faixa etária vai ocorrer, exclusivamente, nos dias 5 a 6 de fevereiro.É também possível autoagendar a vacina de pessoas com 18 ou mais anos para dose de reforço e de pessoas com 50 ou mais anos para dose de reforço contra a Covid-19 e/ou gripe.