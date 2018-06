O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a recuperar bem da indisposição sofrida este sábado, em Braga, e a agenda oficial da semana não deve assim sofrer alterações.Fonte da Presidência da República garantiu ao Diário de Notícias que o Chefe de Estado "está bem" e a descansar durante o dia de domingo. A agenda presidencial de sábado e domingo foi cancelada, mas os outros eventos não. Deste modo, tudo aponta para que Marcelo assista ao Portugal-Irão, da terceira ronda da primeira fase do Mundial de 2018, em Proença-a-Nova como estava previsto. "Foi uma indisposição momentânea", adiantou a mesma fonte.O Presidente da República sentiu-se mal este sábado, pelas 12h48, e foi amparado por elementos do seu gabinete, no final de uma visita ao Santuário do Bom Jesus, em Braga, tendo sido depois transportado pelos seguranças para um hotel próximo. Depois, o Chefe de Estado foi transportado para o hospital.À saída do Hospital de Braga, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ter a intenção de abrandar o ritmo para não pôr em causa a sua visita oficial aos Estados Unidos, entre terça-feira e quarta-feira, dia em que tem agendado um encontro na Casa Branca, em Washington D.C., com o Presidente norte-americano, Donald Trump.