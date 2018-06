Acidente envolvendo ambulância de Vouzela provocou um ferido grave

Uma colisão entre uma ambulância dos Bombeiros de Vouzela e um veículo ligeiro provocou este domingo um ferido grave e três ligeiros, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.O acidente ocorreu em São Pedro do Sul, cerca das 18h15, quando a ambulância transportava um doente, adiantou a mesma fonte, sem saber as circunstâncias em que ocorreu a colisão.O ferido grave é o doente que era transportado na ambulância.