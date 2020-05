Mapa: Viseu entra no grupo de 51 concelhos com mais de 100 casos de covid-19

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 24 de maio e foram anunciados pela DGS a 25 de maio. Contemplam 91% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)

Tem vindo a aumentar de forma ténue o número de concelhos que registam 100 ou mais casos confirmados de covid-19. Tendo com conta o boletim diário da Direção Geral de Saúde (DGS) divulgado esta segunda-feira, 25 de maio, são agora 51 os municípios que estão neste lote.

Viseu, com 100 casos, foi o último concelho a entrar neste grupo, sendo que Santarém e Mafra superaram esta barreira na semana passada.

Olhando para as fasquias superiores, o Barreiro entrou hoje no lote dos municípios com 200 ou mais casos e Cascais entrou na semana passada no grupo de concelhos com 500 ou mais casos.

Já o grupo de concelhos com mais de mil casos passou agora a ter sete elementos, depois de Sintra ter superado o milhar de casos na semana passada.

Lisboa continua a ser o concelho com mais casos (2.182), à frente de Vila Nova de Gaia (1.552) e Porto (1.347).



Quanto ao número de municípios com pelo menos 3 casos, continua estável em 223, o que representa menos de 73% de todos os municípios do país.

Os dados reportados pela DGS mostram ainda que o número total de infetados (casos confirmados) aumentou 0,54% para 30.788, o que representa 165 novos casos em 24 horas.