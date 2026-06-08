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Portugal

Manuel Morais: “Racismo na PSP? Muitos sabiam, mas eu falei, enquanto outros se calaram”

João Amaral Santos 08 de junho de 2026 às 23:00

Conhecido como “o polícia antirracista”, tornou-se incómodo por apontar o dedo ao preconceito no interior da PSP. O caso da esquadra do Rato devolve à memória as denúncias.

Ex-elemento do Corpo de Intervenção da PSP, antigo dirigente sindical, licenciado em Antropologia, Manuel Morais tornou-se o rosto da luta contra o racismo na polícia portuguesa. Durante três décadas, alertou publicamente para o “problema”, o que lhe valeu processos disciplinares, o afastamento da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e uma suspensão por críticas a André Ventura. Após os casos das esquadras de Alfragide (em 2015) e, mais recentemente, do Rato, Manuel Morais, 61 anos, falou com a SÁBADO sobre “a solução por encontrar” nas forças de segurança portuguesas.

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Tópicos Caso de polícia Polícias Parto em casa Polícia Polícia de Segurança Pública Manuel Morais André Ventura Alfragide Torres Novas
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