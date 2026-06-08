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Portugal

Ex-ministros de Costa tornam-se consultores no privado nas áreas que tutelaram

Rita Rato Nunes , Marco Alves , Francisco Máximo Gaié 08 de junho de 2026 às 23:00

Medina abriu consultora financeira depois de ser ministro das Finanças. Galamba é consultor de Energia depois de tutelar a pasta. Cordeiro faz o mesmo no Ambiente e tem como sócio deputado do PS que está na comissão do Ambiente (e que nega estar a fazer lobbying).

Quando deixou a pasta das Finanças no último governo de António Costa, em abril de 2024, Fernando Medina ainda chegou a ocupar um lugar como deputado, mas a legislatura durou apenas um ano e não quis entrar numa nova lista do PS. Tornou-se comentador do canal Now (do mesmo grupo da SÁBADO) e em outubro de 2025 criou com a mulher, Stéphanie Silva, duas consultoras, ambas com sede na morada do casal. Já em 2026, em abril, criou uma SGPS, que, deduz-se, vai gerir estas participações.

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Tópicos Empresa Ministra do Ambiente e Energia ministro da Presidência ministro Duarte Cordeiro António Costa Fernando Medina Partido Socialista João Galamba Mário Centeno Lisboa Cascade Mirandela London
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