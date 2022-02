Manuel Alegre volta ao Conselho de Estado

PS vai indicar Carlos César, Manuel Alegre e um terceiro elemento para o Conselho de Estado. Francisco Louçã e Domingos Abrantes estão de saída do órgão consultivo do Presidente da República, que deixa assim de contar com representantes do BE e do PCP.

É o fim do último resquício da geringonça. Em 2015, António Costa abriu as portas do Conselho de Estado a PCP e BE, indicando o comunista Domingos Abrantes e o bloquista Francisco Louçã para aquele órgão de aconselhamento do Presidente da República. Seis anos mais tarde, com maioria absoluta, o PS volta a reclamar para si os três lugares que o método de Hondt lhe reserva na lista de cinco nomes que serão eleitos pela Assembleia da República.



Carlos César, presidente do PS, mantém o lugar em representação dos socialistas e Manuel Alegre – que já foi conselheiro durante 15 anos – volta a ocupar o posto que em 2015 cedeu para dar espaço à esquerda.



Não era segredo no Largo do Rato que Alegre tinha vontade de voltar e o resultado das legislativas de 30 de janeiro dá margem política a Costa para permitir o regresso do histórico socialista.