Manifestantes protestam contra resort de luxo em Tróia este sábado

A marcha e o cordão humano vão acontecer na Praia Atlântica de Soltróia. A construção do resort vai destruir zona com "elevada importância ecológica", acusam os promotores que apontam o dedo ao Governo por dar autorização.

Ativistas vão manifestar-se este fim-de-semana contra a construção de um resort de luxo na península de Tróia. A plataforma que promove o protesto aponta os dedos ao Ministério do Ambiente, responsabilizando a tutela por permitir a destruição de uma zona de "elevada importância ecológica" e acusando o Governo de "total opacidade e falta de colaboração com as organizações do ambiente e da sociedade civil".