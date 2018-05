Liberato Baptista demitiu-se antes de virem a público suspeitas de desvio de fundos e de favorecimento de empresas.

O mandato de Liberato Baptista à frente da ADSE (o subsistema nacional de protecção na doença aos funcionários públicos), que durou três anos e meio, será escrutinado a pedido de beneficiários e do Governo.



O presidente demissionário da ADSE renunciou ao cargo na segunda-feira, dia 30 de Abril, alegando razões pessoais. A decisão surgiu dias antes de a TVI ter revelado um relatório que suscita as suspeitas de desvio de fundos e de favorecimento de empresas, enquanto dirigia a Associação de Cuidados de Saúde da Portugal Telecom (ACS-PT), entre 2007 e 2009.



A pedido do Governo e dos beneficiários, a Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) irá realizar uma auditoria ao seu mandato, indica o jornal Público. Baptista também tinha pedido uma auditoria antes de abandonar a ADSE.



No dia 10 de Maio, o do conselho geral e de supervisão da ADSE irá reunir-se. "A auditoria visa dar tranquilidade aos beneficiários. Não temos nenhuma suspeita, mas o alegado envolvimento em diversas irregularidades na PT-ACS está a criar um grande perturbação nos beneficiários", afirma Eugénio Rosa, um dos representantes dos beneficiários e possível candidato ao cargo de segundo vogal da ADSE.



Liberato Baptista vai manter-se em funções até que o Governo nomeie um substituto. Até aí, a ADSE funcionará em gestão corrente e as negociações com os hospitais privados ficam suspensas.