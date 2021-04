Mais de metade dos portugueses não saíram de casa na Páscoa

Em toda a Semana Santa, a percentagem de portugueses em casa nunca foi inferior a 49%. Mas 21,9% da população deslocou-se mais de 10 quilómetros da sua residência. E números ficaram abaixo da Páscoa de 2020, o dia de maior confinamento do ano passado.

Mais de metade dos portugueses passaram o dia de Páscoa em casa, mas a percentagem de confinamento ficou abaixo da época pascal do ano passado - o dia com menor mobilidade de 2020.







painel de mobilidade da empresa de dados PSE Analytics, no último domingo, 56,5% dos portugueses ficou em casa e só 21,9% da população deslocou-se mais de 10 quilómetros da sua residência. Na Páscoa do ano passado, 79% dos portugueses ficaram em casa e apenas 6,7% se deslocaram mais de 10 quilómetros.



Em toda a Semana Santa, entre a Sexta-Feira Santa, dia 2 de abril, e o Domingo de Páscoa, a percentagem de portugueses em casa não foi menor que 49%, sendo que o dia com maior mobilidade foi o sábado - 16,7% deslocaram-se mais de 20 quilómetros e 10,2% deslocaram-se mais de 10 quilómetros.







Este valor esteve, no entanto, semelhante ao de sábados de outras semanas, em que a média de confinamento ficou-se pelos 51,8%. O mesmo aconteceu nos últimos quatro domingos antes da Páscoa, "também eles com restrições, em que a média de confinamento foi de 58%".





"Analisando toda a semana da Páscoa, podemos verificar que este ano o confinamento manteve-se estável em torno de 40% até 5.ª feira, um valor ligeiramente superior do que na semana anterior. Depois teve um pico na sexta-feira santa, e o valor mais elevado de confinamento, naturalmente, no domingo de Páscoa", refere a consultora.







A PSE refere ainda que, em dias úteis na semana antes da Páscoa, o confinamento esteve próximo dos valores verificados antes da pandemia, em 2019. "Em média, o confinamento de 2021, nesta Semana Santa, foi apenas oito ou nove pontos percentuais acima dos valores normais, nos dias úteis."



Segundo o