Entre janeiro de 2018 e julho de 2019, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou 773 patrões a usar imigrantes ilegais nas suas empresas, revela este sábado o Diário de Notícias. Estes casos apenas chegam às autoridades através de ações de fiscalização, já que os imigrantes não os denunciam por medo sofrerem represálias ou serem expulsos do país por se encontrarem em situação ilegal."O país é maravilhoso, o problema foi ter acreditado na palavra de uma pessoa. Vim para Portugal em busca de uma vida melhor, tive logo duas propostas de trabalho, numa delas disseram que me dariam um contrato", contou ao jornal Marcelo Correa de Paula, de São Paulo. Ao brasileiro de 32 anos foi-lhe prometido que receberia 650 euros por mês por oito horas de trabalho diário, mas recebeu apenas 400 euros mensais por 14 a 16 horas de trabalho em Alcácer do Sal. De regresso ao Brasil, nunca denunciou o caso às autoridades por medo que o SEF batesse à sua porta.Em 2018, as ações de fiscalização do SEF descobriram 434 empresas com imigrantes ilegais . Durante os primeiros sete meses deste ano, foram descobertas mais 339. Nestes casos, as empresas são obrigadas a comprovar que estes trabalhadores estão em vias de legalização, mas a maioria não pretendia fazê-lo.Segundo o SEF, os setores que mais utilizam imigrantes ilegais são a agricultura, a hotelaria e a restauração.