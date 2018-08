Mais de 350 elementos, apoiados por cerca de 120 veículos e dois meios aéreos, continuavam hoje de manhã a combater as chamas em Seia, no distrito da Guarda, de um incêndio que deflagrou na sexta-feira à tarde.De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, em declarações à Lusa, pelas 8h20 de hoje, o incêndio mantinha três frentes activas, que estavam a ser combatidas por 370 elementos, apoiados por 122 veículos e dois meios aéreos.Por essa hora, segundo a mesma fonte, estavam já mobilizados mais quatro meios aéreos para aquele fogo, que deflagrou às 16h13 de sexta-feira numa zona de povoamento florestal, em Fontão, Loriga, no concelho de Seia, no distrito da Guarda.