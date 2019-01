Mais de 27 mil copos reutilizáveis usados no fim de ano em Lisboa

Citado em comunicado, o diretor de comunicação e relações institucionais da Sociedade Central de Cervejas, Nuno Pinto Magalhães, afirma que os copos reutilizáveis constituem "um modelo verdadeiramente sustentável de gestão de copos reutilizáveis", com o objetivo de incentivar "o consumidor a devolver o seu copo, recebendo o depósito de volta".



Nuno Pinto Magalhães reforça que este modelo, "em que é dada a possibilidade ao consumidor de devolver o copo, após o uso, recebendo o valor de caução, é mais adequado à sustentabilidade ambiental, pois permite, após a devida lavagem, ser de novo utilizado numa ótica genuína do conceito de reutilização".



Em novembro, aquando da apresentação da programação de Natal e Passagem do Ano, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), informou que os dois programas representam um investimento de 670 mil euros, tendo a EGEAC acrescentado que "uma parte muito substancial deste valor" é assegurada por patrocínios.



Nessa altura, a presidente da EGEAC, Joana Cardoso, destacou também que não seriam permitidas garrafas de vidro no Terreiro do Paço e que os copos utilizados iriam ser reutilizáveis, à semelhança do ano anterior.

Mais de 27 mil copos reutilizáveis foram usados no fim de ano, entre 29 de dezembro e 1 de janeiro, na Praça do Comércio, em Lisboa, segundo dados avançados à agência Lusa.Na informação enviada, a Sociedade Central de Cervejas dá conta de que foram utilizados 27.155 copos, dos quais 16.760 foram recolhidos sujos e 10.395 não foram devolvidos.Questionada pela agência Lusa, fonte oficial da empresa municipal EGEAC -- Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural disse que estiveram cerca de 240 mil pessoas na Praça do Comércio nas três noites.