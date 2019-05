O novo regime de pré-reforma com suspensão da prestação de trabalho para funcionários público arrancou no passado dia 6 de fevereiro mas professores continuam à espera que o seu caso seja analisado. De acordo com o Público desta quinta-feira, 230 docentes pediram a pré-reforma à Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) mas até agora nenhum processo avançou, com os Ministérios das Finanças e da Educação a não se comprometerem quanto a prazos.O início da entrega de pedidos começou no passado dia 8 de maio, com o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, a receber os requerimentos. Na altura, o sindicalista indicou que seriam cerca de 50 mil os professores com 55 anos ou mais em condições de pedir a pré-reforma mas que todos os que haviam feito o pedido junto das direções das suas escolas obtiveram como resposta que não há resposta para lhes dar.

O número de 230 pedido de pré-reforma pode parecer diminuto em comparação com os 50 mil que a podem requerer mas o Ministério da Educação alerta que é provável que haja pedidos nas direções das escolas que ainda não chegaram à DGAE.