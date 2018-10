Um incêndio que deflagrou hoje em Oliveira de Azeméis está a ser combatido por mais de 150 bombeiros.

Um incêndio que deflagrou hoje em Oliveira de Azeméis está a ser combatido por mais de 150 bombeiros, com a ajuda de oito meios aéreos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.



O alerta para o incêndio em povoamento florestal, na localidade de Valmadeiros, foi dado cerca das 14:49.



Em declarações à Lusa, o comandante do CDOS de Aveiro, António Ribeiro, disse que o incêndio "está muito forte", mas "para já não há casas em risco".



O mesmo responsável adiantou ainda que pelas 17:00 havia uma estrada cortada entre Nespereira e Vilarinho de São Luís.



À mesma hora, a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, na internet, contabilizada 172 operacionais a combater o incêndio, além de 47 viaturas e oito meios aéreos.



Fonte do CDOS de Aveiro disse à Lusa que no combate ao incêndio estão envolvidas várias corporações do distrito, tendo já sido acionados um grupo de reforço de Lisboa.