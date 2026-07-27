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Mais de 100 operacionais combatem fogo com duas frentes ativas em Vila Verde

Lusa 18:23
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O incêndio deflagrou por volta das 12h00 na União das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide e o vento e o declive do terreno têm dificultado o combate às chamas.

Mais de 100 operacionais encontravam-se, pelas 18h00, a combater um incêndio com duas frentes ativas numa zona de mato em Vila Verde, distrito de Braga, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da proteção civil.

Bombeiros combatem incêndio
Bombeiros combatem incêndio Military Emergency Unit via AP

De acordo com o comandante subregional do Cávado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Manuel Moreira, o incêndio tem duas frentes ativas, sendo que uma está "a ceder visivelmente aos meios".

O incêndio deflagrou por volta das 12h00 na União das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide e o vento e o declive do terreno têm dificultado o combate às chamas.

Segundo o 'site' da ANEPC, pelas 18h00 encontravam no local 110 operacionais, apoiados por 32 meios terrestres e dois meios áreos.

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