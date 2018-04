Entre 30 de Abril e 10 de Maio, quase todos os dias há uma greve. Há protestos tanto no sector privado como na Função Pública, onde os trabalhadores aumentam a pressão. Médicos querem revisão das carreiras, professores protestam a sobrecarga de trabalho devido à falta de funcionários e inspectores mais condições de trabalho.



30 de Abril - Greve dos inspectores sanitários



Segundo um comunicado divulgado hoje pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, estes trabalhadores exigem a criação de uma carreira de inspecção sanitária, uma reivindicação que "os sucessivos governos têm ignorado".



2 e 3 de Maio - Trabalhadores da saúde



Os trabalhadores do sector público da Saúde vão estar em greve nos dias 2 e 3 de maio, segundo um pré-aviso entregue esta quinta-feira pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).



De acordo com o pré-aviso, estão abrangidos os trabalhadores, excepto médicos e enfermeiros, que trabalham nos serviços tutelados pelo Ministério da Saúde, como os hospitais, que "sentem forte indignação pela degradação crescente das suas condições de trabalho".

8, 9 e 10 de Maio - Médicos

Os dois sindicatos médicos decidiram esta segunda-feira convocar uma greve nacional conjunta para os dias 8, 9 e 10 de Maio.



Anunciada pelo Fórum Médico pela Federação Nacional dos Médicos (Fnam) e pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), os trabalhadores agendaram esta paralisação conjunta de três dias para reivindicarem a redução da lista de utentes por médico de família e a diminuição de 18 para 12 horas semanais de serviço de urgência obrigatório.



Além disso, criticam a ausência de propostas para revisão e progressão na carreira bem como de soluções para acabar com os médicos indiferenciado. Estas greves provocam adiamentos de consultas, especialmente devido à adesão dos médicos. Recorde-se que, no ano passado, a greve dos médicos que aconteceu também em Maio registava uma adesão de 90%, segundo números dos sindicatos.



4 de Maio - Funcionários das escolas



Os sindicatos afectos à UGT entregaram esta quinta-feira um pré-aviso de greve para uma paralisação em 4 de maio dos trabalhadores não docentes, para contestar a "insuficiência, a precariedade e a falta de reconhecimento" destes trabalhadores. O pré-aviso de greve foi entregue pela Federação Nacional de Educação (FNE) e pela Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP). No pré-aviso da FNE e da FESAP lê-se que "a precariedade e insuficiência continuam a ser características que se associam às escolas quando se fala em trabalhadores não docentes" e que "as necessidades permanentes das escolas continuam a ser asseguradas pelo recurso a trabalhadores sem vínculo e a tempo parcial, para os quais não se vislumbra qualquer perspectiva de vinculação". Os sindicatos afirmam ainda que "não se tem verificado, da parte do Ministério da Educação, a assunção clara das suas responsabilidades em relação a estes trabalhadores", pelo que convocam a greve para exigir o início de negociações para criar uma carreira especial para estes trabalhadores, aumentos salariais em 2019 na administração pública, sobretudo para os salários mais baixos, e a integração nos quadros do Ministério da Educação dos trabalhadores precários. Se as escolas não tiverem o número mínimo de auxiliares, não podem abrir portas, forçando os pais a encontrar uma solução para os educandos.



19 de Maio - Professores



Já os professores manifestam-se a 19 de maio, a um sábado. Para este dia, os sindicatos de professores anunciaram "uma grande iniciativa" contra a ausência de negociações produtivas com o Ministério da Educação. "Decidimos hoje marcar uma manifestação nacional de professores para 19 de maio. Queremos que seja uma grande iniciativa", disse aos jornalistas o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira. Nogueira falava numa conferência de imprensa, em Lisboa, que juntou as 10 estruturas sindicais que em Novembro do ano passado assinaram uma declaração de compromisso com o Ministério da Educação para negociar questões de carreira e de salários dos professores.

Os primeiros dias de Maio não serão apenas marcados pelo dia do trabalhador, comemorado no primeiro dia do mês. Médicos, professores, inspectores sanitários e funcionários das escolas e dos hospitais vão aproveitar o arranque de Maio para fazer greve - e a primeira acontece já hoje.