Um incêndio ocorrido hoje num armazém em Gouveia mobilizava 47 operacionais ao final do dia deste domingo, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.O alerta de incêndio foi dado às 18h54 num armazém e oficina municipais situados na freguesia de São Pedro e São Julião, em Gouveia, mobilizando, cerca das 20h00, 47 operacionais apoiados por 13 viaturas.Segundo a mesma fonte, não há ainda informações sobre as causas do incêndio, nem há registos de feridos.