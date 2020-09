ocultou sempre a sua gravidez, e decidiu ter o seu filho sem qualquer assistência hospitalar e sem dar conhecimento a ninguém, sempre com o intuito de lhe tirar a vida imediatamente após o seu nascimento, escondendo de todos o que tinha feito". Para os procuradores, " a morte do recém-nascido só não veio a concretizar-se por mera casualidade e intervenção de terceiros que o encontraram e lhe prestaram os cuidados de saúde de que carecia para viver".



O filho de Sara foi encontrado num caixote do lixo no dia 5 de novembro e foi descoberto por sem-abrigo, ainda com vestígios do cordão umbilical. A mãe foi detida posterioramente e ficou em prisão preventiva. Logo na altura, a Polícia Judiciária defendeu que a mãe do recém-nascido agira sozinha e nunca revelara a gravidez a ninguém, vivendo numa situação "muito precária na via pública".



Sara foi entrevistada pela

a 11 de setembro,

no âmbito de uma reportagem sobre pessoas a viver na rua, não sabendo o canal que a mulher estava grávida. A sua história foi publicada depois de ter sido conhecido que era ela a mãe do bebé. "Estou aqui há três meses, mas eu não quero essa vida. Eu sou muito nova para estar nessa vida. Eu quero estudar viver a minha vida, trabalhar. Eu não quero isto", admitiu então. À jornalista contou ainda que estava legal em Portugal (depois de numa primeira ocasião ter dito que estava ilegal) e que nunca tinha tido problemas com drogas.

Sara Furtado confessou ter deixado o bebé num ecoponto em Lisboa. A jovem sem-abrigo de 24 anos diz que o fez para que fosse encontrado, rejeitando a teoria do Minsitério Público de que o terá feito para se desfazer dele, sem ter em consideração o seu bem-estar."Eu queria ter o filho quando soube que estava grávida, aos sete meses de gravidez, mas esperei que as coisas melhorassem para o poder criar", disse a jovem de 24 anos citada pelo Jornal de Notícias