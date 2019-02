Médica e artista plástica, Inês Terrahe, de 32 anos, foi assassinada à facada em Frankfurt, na Alemanha, no último domingo.

"Confirmo que a minha filha foi assassinada. Ele [o agressor] não queria largar a Inês, não aceitava o fim do namoro e fez isto. Estamos destroçados". Ana Barata Feio conta assim ao Correio da Manhã a morte de Inês Terrahe, de 32 anos, assassinada à facada em Frankfurt, na Alemanha, no último domingo. O autor do crime é um ex-namorado de Inês, de nacionalidade alemã, que foi detido poucas horas depois do crime.



"A minha filha era uma mulher muito talentosa. Tirou medicina – estava agora a tirar a especialidade em dermatologia – e trabalhava como artista plástica na Alemanha". Inês desenhou uma coleção de sapatos vegan que a mãe vendia através da marca Ugly Cockroach (um trocadilho com os apelidos de ambas, Barata Feio), com loja na Amadora.



