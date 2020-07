Mãe de Beatriz Lebre envia condolências à família de Rúben Couto

A mãe de Beatriz Lebre lamentou a morte do suspeito de ter assassinado a sua filha e ter atirado o corpo ao rio Tejo. O corpo de Rúben Couto foi encontrado, este domingo à noite, no Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde cumpria a medida de doação de prisão preventiva.

Numa publicação feita na rede social Facebook, a mãe da jovem escreve que nunca concordou com a pena de morte e que continua sem concordar. "Não só porque desejo viver numa sociedade com elevado nível civilizacional , mas também porque não havendo sistemas infalíveis prefiro um culpado livre do que um inocente no corredor da morte", explica mais adiante.



Na mesma publicação, a mãe da jovem critica todos aqueles que não respeitaram a vítima e que procuraram "vasculhar imperfeições nas vitimas com intenção de encontrar justificação para a crueldade de um assassino". A mãe acredita que uma "sociedade que não mata quem matou devia de imediato e incondicionalmente proteger as vítimas".



A mãe da jovem espera que a história da morte da sua filha e do suspeito de a ter assassinado sirva "para corrigir e melhorar os nossos valores", endereçando ainda as "condolências á família de Rúben Couto", reconhecendo que "quando morre uma criança ou um jovem é sempre uma perda para as famílias como para a sociedade".







Ruben Couto, de 25 anos, era o principal suspeito do homicídio de Beatriz Lebre, uma jovem estudante de Psicologia, de 23 anosm que cursava com ele em Lisboa.



O corpo de Beatriz foi encontrado no dia 29 de maio, no rio Tejo, junto a Santa Apolónia, não muito longe do local que Ruben Couto terá indicado à Polícia Judiciária.