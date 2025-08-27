Sábado – Pense por si

Mãe das gémeas luso-brasileiras processa médico que denunciou o caso e pede indemnização

Queixa aponta para eventuais crimes de difamação, violação de segredo profissional, devassa da vida privada e maus-tratos psicológicos a menores.

A mãe das duas gémeas luso-brasileiras que, em 2020, receberam um dos medicamentos mais caros do mundo, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, avançou com uma queixa-crime contra o médico António Levy Gomes, que denunciou o caso de alegado favorecimento. A ação junto do Ministério Público, que tutela o inquérito, tem ainda como alvos a TVI, a CNN e a jornalista Sandra Felgueiras, bem como o “repórter [brasileiro] envolvido na gravação” das reportagens transmitidas pelo grupo, Nelson Garrone.

ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Tópicos Televisão Medicamento Hospital de Santa Maria TVI Lisboa Sandra Felgueiras
