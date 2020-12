Madeira regista 54 novos casos de covid-19 e mais uma morte

A Madeira registou hoje 54 casos de covid-19 e mais uma morte, elevando o número de óbitos associados à doença para 11, indicou a Direção Regional de Saúde, referindo também dez recuperações e 208 situações suspeitas em estudo.

"Hoje há 54 novos casos positivos a reportar, pelo que a região autónoma passa a contabilizar 1.343 casos confirmados de covid-19", refere em comunicado, sublinhando que se trata de quatro casos importados - dois provenientes do Reino Unido, um da Suíça e um da região Norte de Portugal - e 50 de transmissão local.

Com os novos casos, o arquipélago totaliza agora 391 casos ativos, dos quais 110 são importados e 281 de transmissão local.

Três dos casos identificados hoje são profissionais de saúde do Serviço de Saúde da Madeira, um deles com contacto com um caso positivo fora do contexto laboral.

Em relação ao isolamento dos casos ativos, 63 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, 306 em alojamento próprio e 22 pessoas encontram-se internadas no Hospital [Central do Funchal] dr. Nélio Mendonça, uma das quais nos cuidados intensivos.

"No total, há 208 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos", refere a Direção Regional de Saúde.

Por outro lado, 1.998 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e 22.925 viajantes estão também monitorizados com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 132.225 colheitas para teste ao novo coronavírus realizadas até às 20:00 de hoje.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.718.209 mortos resultantes de mais de 77,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.343 pessoas dos 383.258 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.