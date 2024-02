Madeira: governo regional vai manter-se em gestão

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Ireneu Barreto, representante da República da Madeira anunciou este sábado que o governo de gestão da Madeira mantém-se em funções até Marcelo Rebelo de Sousa decidir se haverá ou não eleições.



LUSA

O "governo está em gestão e espero a decisão do Presidente da República", afirmou Ireneu Barreto no Palácio de São Lourenço no Funchal, acrescentando que se Marcelo Rebelo de Sousa não dissolver a assembleia legislativa, irá convocar o partido mais votado para o indicar como presidente do novo governo.

No entanto se o Presidente da República decidir dissolver este governo, este continuará em gestão até que haja eleições e um novo governo.

"Considero ser preferível manter a atual situação do Governo Regional, o qual permanecerá em funções de gestão por poucas semanas a nomear já um novo Governo Regional, que, ainda mesmo antes de conhecer os assuntos pendentes, poderia dentro em pouco entrar também em funções de gestão", afirmou o representante da República da Madeira.