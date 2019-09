A carregar o vídeo ...

Tudo terá acontecido já perto da uma da manhã no período de intervenções dos associados que se tinham inscrito para falar depois da aprovação do Relatório e Contas do exercício 2018/2019 do Benfica. Luís Filipe Vieira não terá gostado de ouvir um dos sócios a questionar a idoneidade da direcção e do próprio presidente do clube e perdeu as estribeiras, levando as duas mãos ao pescoço do sócio.Saiba mais em Correio da Manhã