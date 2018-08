Ministério da Educação garante que 20 mil docentes foram colocados.

A Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE) divulgou esta quinta-feira as listas definitivas de contratação inicial dos professores. Segundo o Ministério da Educação "ficaram hoje colocados 20.000 professores".



Para consulta no portal de Internet da DGAE estão "as listas definitivas de ordenação, colocação, não colocação, desistências e retirados da contratação inicial".



Em nota enviada às redacções, o Ministério refere que a divulgação das listas de colocação de professores ocorre "dentro do calendário previsto, a duas semanas do início das aulas", o que permite assegurar "a normalidade no arranque do ano lectivo".



Consulte aqui as listas.