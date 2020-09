Lisboa vai ter mais 250 vagas em jardins de infância no próximo ano letivo

A Câmara de Lisboa abriu mais 250 vagas nos jardins de infância públicos da capital, em relação ao ano letivo passado, totalizando 5.709, anunciou hoje o gabinete do vereador da Educação.

Em comunicado de imprensa, o responsável pelo pelouro da Educação em Lisboa, Manuel Grilo (BE), destaca que o novo ano letivo vai começar "com mais 250 vagas para crianças dos 3 aos 6 anos", um aumento que equivale "a 10 novas salas" de jardim de infância.

"No passado ano letivo, das quase 5.500 vagas disponíveis, foram efetivamente ocupadas 5.017 vagas. Este ano, voltamos a aumentar as vagas disponíveis. É um aumento importante, contando com mais 10 salas e 250 vagas, só este ano", afirma o autarca, citado na nota de imprensa.

De acordo com o vereador do BE (partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS), as 10 novas salas abrirão nos agrupamentos D. Dinis, Francisco Arruda, Gil Vicente, Piscinas Olivais, Nuno Gonçalves, Passos Manuel, Rainha D. Leonor e Restelo.

No ano letivo 2019/2020, foram disponibilizadas 5.459 vagas nos jardins de infância da cidade de Lisboa, mais 575 em relação ao anterior (2018/2019).