Lisboa lança concurso de 1,2 mil milhões para transportes

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) lança esta terça-feira, 18 de fevereiro, o concurso internacional para a aquisição do serviço público de transporte rodoviário de passageiros, com um valor a rondar os 1,2 mil milhões de euros para os sete anos de duração dos contratos. Um montante, apurado pelo Negócios, que considera a oferta anual de 90 milhões de veículos/quilómetro que foi estabelecida, com uma remuneração máxima aos operadores em torno dos 2 euros por quilómetro. Um valor aproximado ao que foi definido no concurso para a contratação do serviço de transporte rodoviário de passageiros na Área Metropolitana do Porto, que envolve uma remuneração máxima aos operadores de 1,70 euros por quilómetro, acrescida de 25% da receita do Andante em cada lote, os quais, segundo apurou o Negócios, podem chegar a 30 cêntimos. Na região de Lisboa, contudo, o modelo escolhido para a remuneração do operador privado não inclui a participação na receita.





