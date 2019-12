Linha Verde do Metro de Lisboa interrompida devido a avaria de comboio

A circulação na Linha Verde do Metropolitano de Lisboa está interrompida desde as 13h05 desta segunda-feira, devido à avaria de um comboio, disse à agência Lusa fonte da empresa.

De acordo com informação disponível no sítio da Internet do Metropolitano de Lisboa, pelas 13h45, ainda não era possível prever a duração da interrupção, podendo ser prolongada.

A Linha Verde do Metro liga as estações de Telheiras e Cais do Sodré.