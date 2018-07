A linha ferroviária do Oeste está interrompida devido a um acidente numa passagem de nível entre Marinha Grande e Leiria que envolveu um comboio de passageiros e um camião, sem registo de feridos, informou a porta-voz da CP.O acidente, que ocorreu pelas 17:00, envolveu um comboio que transportava 100 pessoas oriundo de Caldas da Rainha e com destino a Coimbra-B, adiantou Ana Portela. A bordo iam 50 crianças e uma delas ficou ferida na colisão, tendo sido transportada para o hospital de Leiria, avança a TVI24."Neste momento [18:15], a CP está a ver a melhor forma de fazer o transbordo dos passageiros para chegarem ao seu destino", disse a porta-voz da CP.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, ao local acorreram quatro veículos com 11 operacionais, dos Bombeiros Municipais de Leiria, GNR e INEM.A colisão ocorreu na zona da Quinta do Banco, freguesia da Maceira, concelho de Leiria.Fonte da GNR adiantou à Lusa que cerca de metade dos passageiros são crianças e jovens.De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, estão no local 4 veículos e cerca de 11 operacionais da GNR, INEM e Bombeiros de Leiria.