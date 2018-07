O homem, cuja identidade ainda não foi revelada, que agrediu alegadamente a companheira e um polícia em Ovar e foi detido após se ter barricado cinco horas dentro de uma autocaravana, sofre de problemas mentais, segundo a sua mãe.

A mãe do jovem de 28 anos prestou declarações ao programa SOS24 da TVI24, relatando os problemas mentais que o filho sofre, embora não especifique quais são as patologias.

Numa reacção ao programa da TVI24, a mulher queixa-se que a polícia não falou com ela sobre o que estava a acontecer e que só descobriu o que se passava através das notícias. "Se tiveram tempo para falar com os jornalistas, também teriam tempo para falar com a mãe, porque eu só queria ajudar. Eu podia ter dito que ele estava sobre tratamento compulsivo-ambulatório, esta é a primeira informação essencial", começa por contar, esclarecendo que "Quando falamos em internamento compulsivo-ambulatório, quer dizer que fica sujeito a uma injecção de 15 em 15 dias e que não se pode ausentar do concelho. Mas isto é muito bonito em termos de papelada."

Estas injecções não são, porém, obrigatórias e de acordo com o testemunho da mãe, o rapaz já não as tomava há dois meses. Além disto, a mãe revela ainda que não tem apoio por parte do Estado, que se recusa a permitir o internamento do jovem. "O Estado que não me obrigue novamente a rastejar perante delegados de saúde, mandados de detenção e oferecer a minha vida por escrito, porque dizem-me que é preciso ele cometer um crime contra ele ou contra outros para ser detido. Só quando comete crime é que é detido, enquanto não o comete eu vou tentando mandados, falar com os médicos, tentando que vá à injecção. Ele não é obrigado a nada, é mentira. Ele não faz a injecção há dois meses."

Segundo o mesmo testemunho, o homem já esteve internado, mas acaba sempre por voltar para a rua, dando o exemplo de um caso quando o filho esteve no Hospital de Faro um dia e no seguinte deram-lhe alta. "Tenho aqui uma folha de um médico que pede ao tribunal que ele seja encaminhado para uma comunidade terapêutica, eu já pedi ao juiz que o libertou, já chorei no DIAP. Deixaram-no sair, já fui a tribunal, a médicos, a hospitais, a advogados, já gastei fortunas... O meu filho acaba sempre por vir para a rua."

A mãe garante que já gastou todas as possibilidades e que conta emocionada que já ofereceu a sua vida para o filho conseguir ser internado. "Foi-me dito a mim pelo delegado de saúde que era preciso ele cometer um crime e eu escrevi que oferecia a minha vida, disse: 'ele vai cometer um crime contra mim e vocês internam-no para ele ser tratado'. Nessa altura ele estava há uma semana em casa barricado, sem comer e sem beber. Ele entra em pânico e com esses ataques fica com medo de toda a gente e agressivo. Ele nem tem noção do que está a fazer, inclusive comigo. Eu deixava-lhe um saco de comida à porta, para ele não passar fome mas ele não comia. Fui ao delegado de saúde e disseram-me que não porque ele não estava a pôr em perigo a vida de ninguém. Ele estava a morrer dentro de casa!"

Sobre a alegada companheira agredida, a mãe do detido defende que a mulher que estava com ele tem também problemas psiquiátricos: "A senhora que está com ele, que se diz agredida ou vítima, no dia 24 de Maio [dia em que o o homem foi detido e presente a tribunal] com o meu filho voltou a fazer o mesmo e fugiu. Ela também tem problemas psiquiátricos, conheceu-a no internamento de psiquiatria de Faro, porque ela se auto-mutila e tem vários problemas relacionados com violência doméstica."

Um pouco depois das 13h, o homem foi detido pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) da PSP, sem que houvesse mais feridos.