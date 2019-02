Tanto Leonor Cipriano como o irmão foram inicialmente condenados a 16 anos e 8 meses de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.



Agora, segundo a CMTV, Leonor Cipriano saiu em liberdade condicional por já ter cumprido cinco sextos da pena.

Leonor Cipriano, condenada pelo homicídio da filha Joana, em Portimão, no Algarve, e detida desde setembro de 2004, saiu em liberdade condicional esta quinta-feira, de acordo com informações avançadas pela CMTV.Recorde-se que Joana desapareceu a 12 de setembro de 2004 depois de ter saído de casa, em Portimão, para ir às compras a pedido da mãe e do tio.