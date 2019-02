Uma pessoa foi levada para a esquadra do Campus da Justiça para ser identificada após troca de palavras entre testemunhas dos arguidos e agentes da PSP.

O julgamento de quatro arguidos envolvidos na manifestação na Avenida da Liberdade, em Lisboa, em protesto contra a intervenção policial no Bairro da Jamaica, no Seixal, ficou marcada por momentos de tensão no tribunal.



Durante um intervalo, testemunhas arroladas pelos arguidos e agentes da PSP acabaram numa troca de palavras que obrigou a intervenção de outros elementos policiais e funcionários judiciais. Uma pessoa acabou por ser levada para a esquadra do Campus da Justiça para ser identificada.

Os intervenientes acusam a PSP de intimidação, mas elementos policiais negam e dizem que se tratou de um procedimento normal. A sessão de julgamento em processo sumário, em que quatro homens estão acusados de ofensas à integridade física qualificada, participação em motim, injúrias e dano foi interrompida.

O Tribunal de pequena instância criminal não tem salas para testemunhas e na altura em que se deu a confusão estavam dezenas de pessoas no átrio interno, à porta das salas de audiências.