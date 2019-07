Há vários anos que os lavradores da ilha Terceira dizem ser os mais mal pagos dos Açores, com um preço médio por litro de leite de 26 cêntimos.Com o fim das quotas leiteiras na União Europeia , muitos tentaram aumentar a produção para compensar a perda de rendimentos, mas a indústria impôs-lhes um teto, a partir do qual estão sujeitos a cortes.Habituados a produzir mais para ganhar mais, nem todos se deixaram convencer pela ideia de produção em modo biológico."Na minha opinião, é normal haver essa resistência. Se estamos em tempo de crise, achamos que tendo menos vai ser mais prejudicial. Mudei-me, porque achei que ao produzir menos e ser mais bem pago ia ter mais lucro e estou a ter", salientou Silvestre Rocha, outro produtor do projeto.A proposta de criação de um leite biológico partiu da única fábrica de leite da ilha, a Pronicol, com um incentivo de 10 cêntimos extra por litro, que os obrigava, no entanto, a reduzir o efetivo e a alterar os hábitos de uma vida.O desafio foi aceite por oito lavradores e seis estão só a aguardar pelos últimos resultados da entidade certificadora para verem o seu produto chegar às prateleiras dos hipermercados."Acima de tudo é uma aventura. Vi isto com bons olhos quando me disseram que eu precisava ou tirar mais leite ou tirar menos e ganhar mais. Apareceu-me esta oportunidade de reduzir no efetivo das vacas e conseguir ganhar mais com mais qualidade e aproveitei", adiantou Bento Pereira, que também integra o projeto.O número de vacas por exploração diminuiu -- de 60 para 40 em alguns casos -- e a sua alimentação passou a basear-se quase em exclusivo no pastoreio, por isso a produção de rolos de erva também foi reduzida.Os tratores, adquiridos com apoios da União Europeia, estão agora arrumados na garagem e em vez de utilizarem herbicidas contratam trabalhadores para limpar as infestantes manualmente."Eu fazia 400 rolos e agora faço nem sequer 100. Tenho menos despesa a fazer rolos e o trator arrumado na garagem. Todos os dias gastava um rolo de erva nas vacas agora passo seis meses sem gastar um rolo que seja", contou Bento Pereira.Sem químicos, a erva "cresce mais devagar, mas é de melhor qualidade", segundo o produtor, que realça que, desta forma, também as infestantes "crescem mais devagar e dão menos trabalho".Apesar das muitas mudanças, Silvestre Rocha considera que, no fundo, os produtores de leite estão a fazer um "regresso às origens"."Passei a ter um trabalho mais parecido com aquilo que eu tinha com o meu pai, quando comecei há 30 anos", frisou.Foi o preço que os convenceu a reaprender tudo o que julgavam já saber sobre a produção de leite, mas, passados dois anos, mudaram de práticas e de mentalidade."Há dois anos o que nos aliciou para entrar neste projeto foi o facto de termos mais 10 cêntimos por litro de leite na conversão para o leite biológico, hoje já pensamos que estamos a fazer um produto diferenciado, com valor acrescentado, estamos a proteger o meio ambiente, não usamos herbicidas, não usamos adubos químicos. A mentalidade do agricultor está a modificar", sublinhou Anselmo Pires."Atualmente vejo-me a olhar para as prateleiras e a comprar menos plástico, a comprar mais verde. Até eu estou a tentar ter uma melhor alimentação", confirmou Silvestre Rocha.Os primeiros oito lavradores deverão colocar no mercado entre 3.500 a 4.000 litros de leite por dia, mas o presidente da Associação de Jovens Agricultores da Terceira está convicto de que outros se juntarão ao projeto."Os produtores estão à espera de ver como é que este grupo finaliza para depois arrancarem", disse, alegando que há abertura por parte da indústria para alargar o projeto.A produção em modo biológico "não é fácil como alguns querem fazer crer" e está sujeita a um controlo rigoroso de várias entidades, segundo Anselmo Pires, que defende, no entanto, que os Açores são "a região ideal" para apostar neste género de produto.O leite biológico da ilha Terceira ainda não chegou às prateleiras, mas quem já o provou garante que "é mais saboroso" e já mostrou ser uma boa opção para a confeção de arroz doce, por exemplo."Costumam utilizar leite e às vezes metem manteiga para ficar mais gorduroso. A pessoa que fez disse que não precisou de usar um bocadinho de manteiga, foi só o leite, e estavam belíssimas", contou Silvestre Rocha.