"As DST a partir dos 65 anos existem, não são negligenciáveis, mas serão a parte mais residual", disse ao jornal Cândida Fernandes, dermatologista especializada em DST.



"Perante o panorama nacional e internacional", a Direção-Geral da Saúde tem "peritos nacionais a estudar e a acompanhar a sua evolução e emitirá as recomendações necessárias".

No ano passado, o número de casos notificados de doenças sexualmente transmissíveis (DST) - sífilis, gonorreia e clamídia - aumentou 33% face ao ano anterior, para os 2558 casos. Apesar de serem as faixas etárias mais jovens as que mais registos apresentam, as DST estão a aumentar entre as pessoas com mais de 65 anos. A Direção-Geral da Saúde (DGS) já tem peritos nacionais a estudar o fenómeno, que acontece também no resto da Europa.Dados da DGS , avançados pelo Jornal de Notícias, revelam que as notificações de gonorreia foram as que mais aumentaram (47% para 966 casos). Em número, a DST que mais registos tem é a sífilis (993 casos), com a faixa etária acima dos 65 anos a registar mais casos que a dos 55-64. Quase 40 casos notificados são de pessoas com mais de 75 anos.