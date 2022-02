Laboratórios Germano de Sousa alvo de ataque informático

Proprietário da rede de laboratórios avança que vírus entrou no sistema informático, mas que já está tudo "praticamente resolvido".

Os Laboratórios do Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa foram esta quinta-feira alvo de um ataque informático, mas estão a trabalhar normalmente, disse à agência Lusa o proprietário da rede de laboratórios.



Em 2003, Germano de Sousa desafiou os filhos Maria José e José, ambos também patologistas clínicos, para se juntarem ao negócio Sérgio Lemos

"Eu creio que foi mais do que um ataque informático", adiantou o administrador e fundador do grupo Germano de Sousa de Sousa, explicando que foi um vírus que entrou no sistema informático, mas que já está tudo "praticamente resolvido".

"Eles lançam centenas de vírus deste tipo e um entrou no nosso sistema. Felizmente temos tudo em duplicado e neste momento estamos a repor e a limpar tudo, estando a trabalhar normalmente", adiantou o médico patologista.

Segundo Germano de Sousa, as ligações informáticas com os hospitais da CUF, que são parceiros laboratoriais, foram suspensas por "uma questão de segurança".