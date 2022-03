Juiz Ivo Rosa alvo de processo disciplinar por desobediência e interferência ilegítima

O juiz Ivo Rosa vai ser alvo de um processo disciplinar por parte do Conselho Superior da Magistratura (CSM). Em comunicado enviado às redações, o CSM confirma que a Secção de Assuntos Inspetivos e Disciplinares do Conselho Permanente Ordinário do CSM aprovou um procedimento disciplinar ao juiz Ivo Rosa "para apuramento de factos que poderão configurar responsabilidade disciplinar pela infração do dever de obediência à Constituição e à lei" e "pela infração consubstanciada na interferência ilegítima na atividade jurisdicional de outro magistrado".