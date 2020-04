Paulo Registo, do Juiz 18, foi, na passada terça-feira, sorteador como o presidente do coletivo de juízes, composto também pelas juízas Ana Paula Conceição e Helena Leitão, o mesmo coletivo que está a julgar o caso e-toupeira, no qual Rui Pinto vai responder por 90 crimes.



Ainda que nenhum destes esteja relacionado com o Benfica, há outros processos a correr, nos quais os clube da Luz acusa o hacker de acesso indevido aos seus servidores e divulgação de informação confidencial.





O juiz Paulo Registo, que seria o presidente do coletivo sorteado para julgar o hacker Rui Pinto, pediu o seu afastamento do processo, segundo a TVI, depois de a SÁBADO ter revelado várias posições do magistrado nas redes sociais sobre o processo . O pedido terá que ser apreciado pelo Tribunal da Relação de Lisboa.Em atualização